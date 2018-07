Shanghai (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg fürchtet beim Großen Preis von China keine Nachwehen der Stallorder-Debatte bei den Silberpfeilen.

«Malaysia war ernüchternd für mich in jeder Hinsicht. Aber das ist jetzt abgehakt», sagte der 27-Jährige der Nachrichtenagentur dpa in einem Interview vor dem dritten Formel-1-Saisonrennen am Sonntag in Shanghai. «Wir haben das intern durchdiskutiert und geklärt.»

Rosberg war in den Schlussrunden beim Grand Prix von Malaysia vor rund zwei Wochen deutlich schneller als sein neuer Kollege Lewis Hamilton unterwegs gewesen, durfte aber auf Anweisung von Teamchef Ross Brawn nicht überholen. Der Brite landete als Dritter auf dem Treppchen, der Wiesbadener kam auf Platz vier ins Ziel.

Für Rosberg ist der China-Ausflug etwas Besonderes. Im vergangenen Jahr gewann er dort sein erstes Formel-1-Rennen und bescherte gleichzeitig Mercedes den ersten Erfolg als Werksteam nach 57 Jahren. «Ich bin richtig kämpferisch gestimmt vor dem China-Rennen. Ich spüre einen besonderen Spirit bei uns», frohlockte Rosberg.

