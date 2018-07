Berlin (dpa) - Da geht das Herz auf: «Ist meine Erde eine Scheibe, machst Du sie wieder rund.» Die Sportfreunde Stiller wissen ganz famos über die Liebe zu singen.



«Applaus, Applaus» heißt ihre neue Single, die am 10. Mai offiziell veröffentlicht wird - das Vorab-Video aus dem Studio gibt es bereits jetzt auf YouTube zu sehen.



Der herzerweichende Song ist der Vorbote des neuen Sportfreunde-Albums «New York, Rio, Rosenheim», das am 24. Mai erscheint. Dann startet in Offenbach auch die Deutschland-Tournee des Trios.

