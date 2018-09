Kathmandu (AFP) Mit der Moderation einer zweieinhalb Tage dauernden Gesprächssendung will ein Nepalese den Weltrekord der längsten Fernseh-Talkshow brechen. Rabi Lamichhane will ab Donnerstag 60 Stunden am Stück - acht Stunden mehr als die Rekordhalter - auf Sendung sein, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. "Ich will in der Talkshow über Nepal sprechen und für den Tourismus werben", sagte der 36-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. "Ich lade Politiker, Sportler, Schauspieler und Sozialarbeiter ein."

