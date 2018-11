Washington (AFP) Die Finanzierung von Projekten über einen Aufruf im Internet, das sogenannte Crowdfunding, ist einer Studie zufolge auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr seien auf diese Weise weltweit schätzungsweise bereits 2,7 Milliarden Dollar (rund zwei Milliarden Euro) zusammengekommen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatung massolution. Das sei eine Steigerung um 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen. In diesem Jahr könne die Summe fünf Milliarden Dollar erreichen.

