New York (AFP) Der Prozess gegen den Schwiegersohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden droht sich wegen der US-Haushaltsprobleme zu verzögern. Er und seine Kollegen seien wegen der Budgetkürzungen fünfeinhalb Wochen in unbezahlten Urlaub geschickt worden, sagte am Montag Pflichtverteidiger Martin Cohen bei einer Gerichtsanhörung in New York. Deshalb erscheine es ihm zweifelhaft, dass er zum vom Richter gewünschten Prozessbeginn gegen Sulaiman Abu Ghaith im September ausreichend vorbereitet sein könne. Stattdessen sprach sich Cohen für einen Prozessbeginn im Januar 2014 aus.

