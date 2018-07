Hartford (dpa) - Im Ringen um ein schärferes Waffenrecht setzt US-Präsident Barack Obama auf die Unterstützung der Opferfamilien aus Newtown. Keine vier Monate nach dem Massaker an einer Grundschule versprach er im nahe gelegenen Hartford, in seinen Bemühungen nicht nachzulassen. Im Anschluss an seine Rede nahm er Angehörige der Opferfamilien mit nach Washington, damit sie dort Überzeugungsarbeit für schärfere Waffengesetze leisten können. Obama setzt sich für ein Verbot von Sturmgewehren und anderen halbautomatischen Waffen ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.