Offenbach (dpa) - Auch der Mittwoch wird ein wechselhafter Tag. Meist sind die Wolken dicht und es muss häufig mit schauerartig verstärkten Regenfällen gerechnet werden. Sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten am Nachmittag im Bereich des Alpenrandes und an den Nordhängen der Mittelgebirge.

Zum Abend hin kommt im Südwesten erneut stärkerer Regen auf. Nur im Nordosten regnet es kaum, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch, im Alpenvorland auch stark. Im Norden kommt er zumeist noch aus Ost, sonst aus Südwest. In den südlichen Mittelgebirgen gibt es stürmische Böen. Die Höchsttemperaturen liegen an der Ostseeküste nur bei 4 Grad, sonst werden 7 bis 13 Grad erreicht.