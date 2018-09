Cottbus (dpa) - Die Zahl der Minijobber in Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren fast konstant geblieben. Sie sank nur leicht um 0,3 Prozent - auf 6,8 Millionen Ende 2012, wie die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See mitteilte. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei im selben Zeitraum um 11,4 Prozent gestiegen.

