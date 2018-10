Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, Irland und Portugal einen Aufschub bei der Rückzahlung ihrer Hilfskredite einzuräumen. Dadurch solle den beiden Ländern geholfen werden, wenn sie sich nach Ende ihrer Hilfsprogramme wieder selbst an den Märkten mit Geld versorgen müssen, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Mittwoch in Brüssel. Er hoffe auf einen Beschluss beim Treffen der europäischen Finanzminister ab Freitag in Dublin, "um einen erfolgreichen Austritt der beiden Länder aus ihren Hilfsprogrammen zu unterstützen".

