Berlin (AFP) Als bundesweit erste Kommune hat die Stadtverwaltung Celle den Spitzenposten eines Stadtbetriebes per anonymisiertem Bewerbungsverfahren besetzt. Der Oberbürgermeister der Stadt, Dirk-Ulrich Mende (SPD), sprach am Mittwoch in Celle von einem "klaren Zeichen für eine unabhängige und diskriminierungsfreie Personalauswahl". Neuer Chef der Stadtwerke von Celle ist demnach Thomas Edathy.

