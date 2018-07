London (AFP) Das nächste Treffen der Freunde Syriens findet am Samstag kommender Woche in Istanbul statt. Das sagte am Mittwoch ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums am Rande des G-8-Außenministertreffens in London. US-Außenminister John Kerry werde an dem Treffen am 20. April teilnehmen. Zuletzt hatten sich die Freunde Syriens, ein Zusammenschluss westlicher und arabischer Staaten, Ende Februar in Rom getroffen und der syrischen Opposition eine stärkere Unterstützung zugesichert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.