Potsdam (AFP) In der Affäre um Behördenversäumnisse bei der Verfolgung des "Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU) gerät nun auch der brandenburgische Verfassungsschutz unter Druck. Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Sebastian Edathy (SPD), sagte den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" vom Mittwoch, die Verfassungsschutzabteilung im Brandenburger Innenministerium habe 1998 Erkenntnisse zum NSU nicht ordnungsgemäß an die Behörden in Thüringen und Sachsen weitergeleitet. "In einem demokratischen Rechtsstaat ist das sehr problematisch."

