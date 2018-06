München (AFP) Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers will aus finanzieller Not wohlhabende Interessenten gegen Geldzahlung adoptieren. "Aus der Not heraus ist so eine Adoption doch erlaubt", sagte Michael Prinz von Preußen der "Bunten" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Den Adeligen plagen Geldsorgen: Deswegen wolle er die Adoption möglicher neuer Familienmitglieder prüfen, die sich dann mit dem Adelstitel schmücken können.

