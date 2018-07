Berlin (AFP) Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung weltweit die Nummer eins im Handel mit Hightech-Produkten. Mit einem Anteil von 12,1 Prozent am Welthandel mit forschungs- und entwicklungsintensiven Waren nimmt Deutschland vor China und den USA den ersten Platz ein, wie das Bundesforschungsministerium am Mittwoch bei der Vorlage einer Bilanz der Hightech-Strategie der Regierung mitteilte. Zwischen 2005 und 2011 entstanden demnach in der Forschung 92.000 neue Jobs.

