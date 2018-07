Köln (AFP) In Deutschland sind einer UNICEF-Studie zufolge viele Kinder und Jugendliche mit ihrem Leben unzufrieden, obwohl ihre Situation objektiv besser ist als in den meisten anderen Industrieländern. Jeder siebte Jugendliche ist mit sich und seiner Situation eher unzufrieden, wie eine am Mittwoch in Köln vorgestellte Vergleichsstudie des UN-Kinderhilfswerks ergab.

