Berlin (dpa) - Auch die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe sollte nach ihrer Festnahme in das jetzt aufgeflogene Neonazi- Netzwerk integriert werden. Das berichtet die Tageszeitung «Die Welt» unter Berufung auf hessische Justizkreise.

Demnach hat der Initiator des Rechtsextremisten-Netzwerkes in Gefängnissen versucht, die inhaftierte Zschäpe sowie Personen aus dem NSU-Umfeld zu kontaktieren. Kontaktpersonen der mutmaßlichen Terroristin sollen auch geantwortet haben.

Zschäpe und der mutmaßliche NSU-Helfer Ralf Wohlleben sitzen zurzeit in München-Stadelheim in Untersuchungshaft, wo sie auf ihren am 17. April beginnenden Prozess warten.

Bayerische Behörden haben bislang keine Erkenntnisse darüber, dass sich das Netzwerk auf den Freistaat ausgedehnt und Kontakt zum Umfeld des «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) gesucht hat. «Auch in Stadelheim gibt es derzeit keine Erkenntnisse, dass das Netzwerk hier Kontakt knüpft», sagte ein Sprecher des Justizministeriums in München am Mittwoch.

Hessens Justizminister Jörg-Uwe Hahn (FDP) hatte am Dienstag bestätigt, dass in den vergangenen Wochen Zellen durchsucht und Postsendungen überprüft worden seien. Es habe eine verschlüsselte Kommunikation in der Post von Gefangenen gegeben, um Kontakt von hessischen Justizvollzugsanstalten in Gefängnisse anderer Bundesländer aufzunehmen. Dabei gehe es um Personen, die dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet werden können.

Die «Süddeutsche» berichtete, dass in Hessen die Kontrollen bei Gefangenen verschärft wurden. Vollzugsbeamte sollten fortgebildet werden, um rechtsextremistische Umtriebe schneller unterbinden zu können. Rechtsextremisten träten im Vollzug zunächst meist angepasst auf, ihre konspirative Arbeit sei daher nicht leicht zu erkennen.

Zu den Männern, die derzeit im Verdacht stehen, aus dem Gefängnis heraus ein Netzwerk etabliert zu haben, zählt nach Angaben der Zeitung auch ein 38-Jähriger aus Hessen, der schon bei den NSU-Ermittlungen eine Rolle gespielt haben soll. Er habe im Dezember 2011 - kurz nach dem Auffliegen der NSU-Terrorzelle - angeboten, «Informationen über diverse Netzwerke» zu beschaffen. Er will 2006 auch die beiden NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Kassel getroffen haben. Dem NSU wird zur Last gelegt, im selben Jahr einen türkischstämmigen Mann in Kassel ermordet zu haben. Später seien aber Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Mannes aufgekommen.