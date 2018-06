Paris (AFP) Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die sozialistische Regierung in Frankreich gegen Steuersünder und Steuerparadiese vorgehen. Präsident François Hollande kündigte am Mittwoch nach einer Kabinettsitzung in Paris an, dass "die französischen Banken jedes Jahr die Liste all ihrer Niederlassungen weltweit Land für Land veröffentlichen" müssten. Die Steuerparadiese "in Europa und weltweit" müssten "ausradiert" werden. Als Konsequenz aus der Schwarzgeld-Affäre um Ex-Haushaltsminister Jérôme Cahuzac müssen sich auch die Politiker in Frankreich auf härtere Zeiten einstellen.

