Frankfurt/Main (dpa) - Keine Sommerpause mehr in der Bundesliga? Diese Idee wird bei der Deutschen Fußball Liga «sehr offen diskutiert». Das sagte DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig der Zeitung «Die Welt». Der Weltverband FIFA werde aber voraussichtlich erst Ende 2016 darüber entscheiden, wie es vom Sommer 2018 an mit dem Spielkalender weitergehe. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte wieder angeregt, die Saison mehr in den Sommer zu verlegen, weil in Deutschland dann das beste Wetter herrsche.

