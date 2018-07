Stuttgart (dpa) - Mehr Intermezzo denn Ära: Gerd Mäuser gibt sein Amt beim VfB Stuttgart nach nicht einmal zwei Jahren auf. Der Präsident tritt zum 3. Juni zurück. Das teilte der Fußball-Bundesliga nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit.

Neues Vorstandsmitglied für den Bereich Sport wird mit sofortiger Wirkung Fredi Bobic, der derzeitige Sportdirektor des VfB, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Hundt. Das habe das Gremium einstimmig beschlossen.

Mäuser stand wegen seiner Amtsführung seit langem in der Kritik. In einer persönlichen Erklärung äußerte er sich am Mittwoch dazu: «Hierzu stelle ich fest, dass die beschriebenen Vorfälle, die zu diesen Vorwürfen geführt haben, sich in der Mehrzahl der Fälle entweder so nicht zugetragen haben, oder nicht zutreffend, bzw. nicht im richtigen Zusammenhang dargestellt wurden.» Er selbst sei zu diesen Themen auch nicht vor der Veröffentlichung befragt worden. Diese Art der Berichterstattung über ihn als Präsidenten bedeute eine große Belastung für den Verein.

«Gerade in sportlich und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unseres Vereins, dass sich Mannschaft, Trainerteam und Mitarbeiter hiervon unbelastet auf die Erfüllung der Saison und zukünftig noch anstehenden sportlichen Zielen konzentrieren können», teilte der ehemalige Porsche-Manger mit, dem in erster Linie ein ungeschickter Umgang mit den Medien und eine unglückliche Amtsführung zur Last gelegt werden.

Neuer starke Mann wird Fredi Bobic. «Die Ernennung zum Sportvorstand empfinde ich als Vertrauensbeweis, und ich werde alles daran setzen, der damit verbundenen Verantwortung und Verpflichtung dem VfB Stuttgart gegenüber gerecht zu werden», sagte der frühere Nationalstürmer.

Die Neuwahl des Präsidenten soll bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung am 22. Juli 2013 erfolgen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt unter anderen der frühere Manager Dieter Hoeneß.