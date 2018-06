Manchester (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will im Kampf gegen Rassismus künftig zu drastischen Strafmaßnahmen greifen. Laut eines Plans des Dachverbandes sollen Spieler, die wegen rassistischer Vorfälle schuldig gesprochen worden sind, für mindestens zehn Spiele gesperrt werden. Das teilte UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino (43) am Rande der Fußballmesse Soccerex in Manchester mit. "Wir müssen Sanktionen haben und die müssen eine abschreckende Wirkung haben", sagte der Italo-Schweizer.

Die Uefa nehme den Kampf gegen Rassismus sehr ernst und werde eine konsequente Politik verfolgen. Man wolle konkret eingreifen und Worten auch Taten folgen lassen. "Vereine lediglich mit Geldstrafen für Taten der Fans zu verurteilen, trifft nicht direkt die Schuldigen bei rassistischen Vorfällen", erklärte Infantino.

Den Vereinen droht bei rassistischen Vorkommnissen eine drakonische Strafe. Bei einem ersten Vorfall soll der Teil des Stadions, in dem sich der Vorfall ereignet hat, gesperrt werden. Im Wiederholungsfall werde das gesamte Stadion geschlossen und eine Buße von mindestens 50.000 Euro fällig, sagte Infantino.

Zudem seien die Schiedsrichter ermutigt worden, Partien abzubrechen, falls es zu rassistischen Beleidigungen der Spieler durch Zuschauer komme. Die neuen Regeln, die vom UEFA-Exekutivkomitee diskutiert werden, könnten bereits in der kommenden Saison umgesetzt werden. Infantino: "Wenn es zu rassistischen Zwischenfällen kommt, ist der Schiedsrichter ermächtigt, den Spieler vom Feld zu nehmen. Es wird eine Durchsage im Stadion geben, um die Fans aufzufordern, die Gesänge zu stoppen." Der Spieler werde dann auch das Spielfeld zurückkehren, aber falls sich die Situation nicht ändere, könne er das Spiel abbrechen. "Falls das passiert, werden Sanktionen in Bezug auf das Ergebnis und Punktabzüge in Betracht gezogen", sagte Infantino.

Der Fußball wurde zuletzt immer wieder durch rassistische Attacken erschüttert. Erst am Sonntag sollen Anhänger des italienischen Erstligisten AC Florenz den früheren Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng vom AC Mailand und dessen Teamkollegen Mario Balotelli mehrfach mit "Affenlauten" beleidigt haben.

Im Januar hatte Boateng bei einem Testspiel beim Viertligisten Pro Patria wegen rassistischer Beleidigungen den Platz verlassen. Seine Mitspieler schlossen sich an, die Partie wurde abgebrochen.