Washington/Berlin (dpa) - Justin Timberlake (32) hat eine tiefe Verbindung zur Soul-Musik.

Mit neun oder zehn Jahren, als er im Kirchenchor sang, habe er zum ersten Mal gespürt, was die Musik von Otis Redding oder Mavis Staples in ihm auslöse, bekannte er bei einer Veranstaltung am Dienstag im Weißen Haus in Washington: «Es ging nicht nur um die Noten, es ging darum, dass sie daran glaubten, was sie sangen.»

Timberlake und weitere Musiker wie Queen Latifah und Cyndi Lauper waren von US-Präsident Barack Obama und der First Lady Michelle Obama eingeladen worden, um den Memphis Soul bei einer Gala zu feiern.

