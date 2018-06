Atomindustrie gibt Gorleben als Atomendlager noch nicht auf

Berlin (dpa) - Die deutsche Atomindustrie gibt den Salzstock Gorleben als möglichen Standort für ein Endlager noch nicht auf. Beim Deutschen Atomforum hieß es, alle bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse würden nicht gegen diesen Salzstock sprechen. Der Lobbyverband wehrte sich zugleich gegen neue Kosten durch das Prüfen von Alternativen zum Salzstock Gorleben. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, eine neue Suche nach einem Endlager zu beginnen. Kein potenzieller Standort soll von vornherein ausgeschlossen werden.



Transparency begrüßt Drängen Wulffs auf Strafprozess

Augsburg (dpa) - Transparency International begrüßt, dass es im Fall des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff voraussichtlich zum Strafprozess kommen wird. Der Geschäftsführer der Antikorruptionsorganisation, Christian Humborg, sagte der «Augsburger Allgemeinen», es sei gut, dass der Sachverhalt jetzt durch das Gericht geklärt wird. Trotz des scheinbar geringen Betrags von 754 Euro, der Wulff rund um einen Oktoberfestbesuch zum Vorwurf gemacht wird, hält der Korruptionsexperte das Strafverfahren für angemessen.



Südkorea und USA erhöhen Wachsamkeit vor möglichem Raketenstart

Seoul (dpa) - In Erwartung eines möglicherweise bevorstehenden nordkoreanischen Raketenstarts sind die Streitkräfte Südkoreas und der USA in erhöhter Alarmbereitschaft. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Laut südkoreanischen Medien verstärken beide Länder ihre Militäraufklärung. Südkorea vermutet, dass Nordkorea noch in dieser Woche eine Mittelstreckenrakete an der Ostküste starten wird. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich seit dem nordkoreanischen Atomtest im Februar verschärft.



Rechtes Netzwerk nahm aus Gefängnis Kontakt zum NSU-Umfeld auf

Berlin (dpa) - Das aufgeflogene rechtsradikale Netzwerk in deutschen Gefängnissen hat nach einem Zeitungsbericht Kontakt zum NSU-Umfeld aufgenommen. Mitglieder der von den hessischen Justizbehörden entdeckten Organisation hätten offenbar schriftlichen Kontakt mit NSU-Kreisen gepflegt, schreibt die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Das habe eine Auswertung des Beweismaterials ergeben, das bei Zellendurchsuchungen in hessischen Strafanstalten in den vergangen Wochen sichergestellt wurde.



China bleibt Hinrichtungsstaat Nummer eins

Berlin (dpa) - China hat im vergangenen Jahr wieder mehr Menschen hinrichten lassen als der Rest der Welt zusammen. Das geht aus dem jüngsten Todesstrafenbericht von Amnesty International hervor. Demnach wurden in China mehrere tausend verurteilte Verbrecher getötet. Im Rest der Welt gab es mindestens 682 Hinrichtungen - zwei mehr als im Jahr zuvor. Nach längerer Pause wurden auch in Demokratien wie Japan und Indien wieder Todesurteile vollstreckt. Die Zahlen basieren auf offiziellen Angaben und Schätzungen von Experten.



Bewohner der Falklandinseln trauern um Thatcher

Guatemala-Stadt (dpa) - Eine Delegation der Bewohner der Falklandinseln hat ihre Trauer um die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher bekundet. Der Tag der Beisetzung werde auf den Inseln ein Tag des nationalen Schmerzes sein, sagte ein Parlamentsabgeordneter der Falklandinseln bei einem Besuch in Guatemala. Thatcher war vorgestern im Alter von 87 Jahren gestorben. Während ihrer Amtszeit hatten Argentinien und Großbritannien einen kurzen Krieg um die Falklandinseln geführt.