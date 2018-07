Moskau (AFP) Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill I., hat in scharfen Worten den Feminismus kritisiert. Dieses "Phänomen" sei "sehr gefährlich", hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Geistlichen auf der Webseite des Patriarchats. Feministen propagierten eine "Pseudo-Freiheit" für Frauen, die sich vor allem "außerhalb der Ehe und außerhalb der Familie" abspielen solle, kritisierte der Patriarch.

