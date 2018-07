Köln (SID) - Der FC Bayern München kämpft in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale. Nach der vorzeitig gewonnenen Meisterschaft in der Bundesliga will das Team von Trainer Jupp Heynckes seine Siegesserie mit einem Erfolg bei Juventus Turin auch international fortführen. Im Hinspiel siegten die Bayern mit 2:0. In der zweiten Mittwochspartie muss der FC Barcelona gegen Paris St. Germain um den Sprung in die Runde der letzten Vier bangen. Das Hinspiel endete 2:2. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Der geständige Dopingsünder Stefan Schumacher muss sich am ersten Prozesstag vor der 16. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Der Prozess gegen den 31 Jahre alten früheren Gerolsteiner-Profi ist ein Präzedenzfall mit Zündstoff. Auch sein ehemaliger Teamchef Hans-Michael Holczer steht unter Druck.