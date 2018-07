Berlin (SID) - Boxprofi Nick Klappert (Fürstenwalde) steht vor der Chance seines Lebens. Der 30-Jährige steigt am 20. April in Panama City gegen den Kolumbianer Edinson Garcia (33) in den Ring. Sollte der Halbmittelgewichtler den Kampf um den internationalen Titel der IBO in der Robert-Duran-Arena vor 14.000 Besuchern gewinnen und den Titel einmal verteidigen, winkt eine WM-Chance in den USA. Klappert hat einen Kampfrekord von 15 Siegen bei einer Niederlage.