New York (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing investiert eine Milliarde Dollar (gut 760 Millionen Euro) in die Herstellung seines Pannenfliegers Dreamliner. Das Geld solle in das Werk in Charleston im Bundesstaat South Carolina gesteckt werden, in dem das Modell Boeing 787 gefertigt wird, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dadurch sollten rund 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit arbeiten in South Carolina etwa 6000 Menschen für Boeing.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.