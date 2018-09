Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks die Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA durch eine 91:102-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen die Phoenix Suns vorzeitig verpasst.

Wegen des gleichzeitigen 113:106-Erfolgs der Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers ist die K.o.-Runde für den Meister von 2011 nicht mehr zu erreichen. Es ist das erste Mal seit der Saison 1999/2000, dass Dallas nicht in der Ausscheidungsrunde um den Titel steht.

Das Team um Nowitzki weist aktuell eine Bilanz von 38 Siegen und 40 Niederlagen auf. Besonders Bitter: Gewinner Phoenix ist das schlechteste NBA-Team im Westen. Der Sieg in Dallas war der erste nach zuvor zehn Saisonniederlagen in Serie. Nowitzki kam in dem Match auf 21 Punkte und war damit hinter Shawn Marion der zweitbeste Werfer der Mavericks. Mit einem eigenen Erfolg hätten die Hausherren zum ersten Mal seit dem 12. Dezember wieder eine ausgeglichen Bilanz gehabt.

Mit 42 Siegen und 37 Niederlagen verteidigte unterdessen Ex-Champions Los Angeles Lakers vorerst den achten und damit letzten Rang zum Einzug in die Playoffs. Beim Sieg in Portland brillierte einmal mehr Superstar Kobe Bryant: Er allein kam auf 47 Punkte, so viele wie noch nie in dieser Saison. Einzig Utah Jazz, das mit 41 Siegen und 38 Niederlagen auf Rang neun liegt, kann die Lakers vom Erreichen der K.o.-Runde noch abhalten.

