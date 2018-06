Berlin (AFP) Die Führung der Berliner Humboldt-Universität (HU) hat die Störaktion einzelner Studenten gegen einen Vortrag von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwochabend bedauert. Diese Aktion sei "zutiefst undemokratisch" gewesen, erklärte HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz am Donnerstag in Berlin.

