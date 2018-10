Berlin (dpa) - Ein Neonazi-Geflecht in Gefängnissen hat Deutschlands Justizbehörden in Alarm versetzt. Politiker fordern nun mehr Anstrengungen in den Vollzugsanstalten - für die Resozialisierung von Rechtsextremisten und zur Ausbildung der Mitarbeiter.

