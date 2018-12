Köln (SID) - Die beiden Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose und Lewis Holtby kämpfen um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Stürmer Klose steht mit Lazio Rom zu Hause nach dem 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel beim türkischen Klub Fenerbahce Istanbul unter Druck. Für Holtby und den englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur wird es nach einem 2:2 beim Wiedersehen mit Meister FC Basel in der Schweiz ebenfalls schwer. Beide Spiele beginnen um 21.05 Uhr. Besser ist die Ausgangssituation für Champions-League-Sieger FC Chelsea nach dem 3:1 an der Stamford Bridge im Hinspiel gegen Rubin Kasan. Die Partie in Russland beginnt um 18.00 Uhr.