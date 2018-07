Köln (SID) - Fußball-Idol Lars Ricken von Borussia Dortmund, selbst ein Last-Minute-Held, hat am Dienstag auch nach dem zweiten Gegentreffer durch den FC Málaga zum zwischenzeitlichen 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League noch an ein "La-Coruna-Wunder" geglaubt. Das erklärte der 36-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Die Welt und wurde dabei auch an sein ganz eigenes Wunder von 1994 erinnert. "Ja, es gibt tatsächlich viele Parallelen", sagte Ricken.

Damals hatte der Ex-Nationalspieler den BVB im Achtelfinale des UEFA-Pokals in der Verlängerung mit seinem Tor in der 119. Minute ins Viertelfinale geschossen. Am Ende der regulären Spielzeit hatten die Borussen durch einen Treffer des jetzigen Sportdirektors Michael Zorc das 0:1 aus dem Hinspiel in La Coruna egalisiert. Erst vier Minuten vor dem Ende der Verlängerung hatte Karlheinz Riedle zum 2:1 getroffen.

"Erst am nächsten Tag kannst du ein bisschen begreifen, dass du bei einem Fußballwunder dabei gewesen bist. Solche Spiele gibt es nur alle 20 Jahre", sagte Ricken und will für seinen Verein jetzt noch mehr: "Wer im Halbfinale ist, der darf auch vom Titel träumen".

Die Situation sei schon so, dass sich die drei übrigen Halbfinalisten nicht unbedingt Dortmund als Gegner wünschen. "Da herrscht jetzt ganz, ganz großer Respekt vor dem BVB", glaubt Ricken.