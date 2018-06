Turin (dpa) - Erstmals stehen zwei deutsche Clubs im Halbfinale der Champions League. Wenn es nach Uli Hoeneß geht, sollen seine Bayern und Dortmund nun dort aufeinandertreffen.

Nach dem souveränen Einzug in das Halbfinale der Champions League war Präsident Uli Hoeneß auf seine Bayern-Mannschaft stolz. «Total. Wann sind wir schon einmal nach Turin gefahren und haben relativ locker 2:0 gewonnen. Ohne großen Druck, ohne richtig in Bedrängnis zu kommen. Das ist schon eine sensationelle Leistung», betonte Hoeneß, als er das nächtliche Bankett im Salone delle Feste verließ.

Runde 250 Gäste applaudierten dem Münchner Team, das nur wenige Tage nach der deutschen Fußball-Meisterschaft in der Königsklasse Kurs auf den nächsten Titel genommen hatte. Hoeneß' Wunschgegner für das Semifinale: Borussia Dortmund.

«Es ist eine fantastische Woche. Am Samstag sind wir deutscher Meister geworden. Und vier Tage später, was ja nicht so ganz einfach ist, haben wir die Spannung hochgehalten und wieder diese Gier gezeigt. Die Mannschaft spielt eine großartige Saison», lobte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in seiner Ansprache kurz nach Mitternacht. «Es gibt jetzt eine Chance. Es wird in der nächsten Runde wahrscheinlich nochmal ein Stück schwieriger. Aber wir haben immerhin den zukünftigen italienischen Meister geschlagen. Da kann man drauf stolz sein, es ist ein wunderbarer Moment.»

Bei Garganalli in Muschelsoße, Beef Stroganoff oder Anti Pasti durfte sich die Feiergesellschaft den Erfolg im Königsklassen-Viertelfinale am Mittwochabend bei Juventus Turin schmecken lassen. 2:0 im Hinspiel, 2:0 im Rückspiel - so souverän war keiner der drei anderen Semifinalisten weitergekommen.

Im Stile eines Champion waren die Münchner in das Halbfinale marschiert. Anders als beim Herzschlag-Viertelfinale von Borussia Dortmund einen Tag zuvor stellte Mario Mandzukic (63. Minute) vor 40 823 Zuschauern das souveräne Weiterkommen frühzeitig sicher. Bitter für den Kroaten: In der Vorschlussrunde der Champions League fehlt der Angreifer gelbgesperrt. Der eingewechselte Claudio Pizarro (90.+1) sorgte für den Endstand - danach wünschte er sich als nächsten Gegner wie sein Präsident den BVB. «Weil ich glaube, es wäre schön für die Zuschauer», sagte der Peruaner und ließ Revanchegelüste des Teams erkennen. «Dortmund hat die Mannschaft letztes Jahr in fast jedem Wettbewerb geschlagen.»

Am Freitag wird in Nyon in der Schweiz das Halbfinale ausgelost, neben Dortmund sind Real Madrid und der FC Barcelona im Topf. «Wir spielen eine sehr gute Saison, spielen überragenden Fußball. Jetzt müssen wir sehen, ob wir auf Augenhöhe mit Real Madrid oder dem FC Barcelona stehen», sagte Trainer Jupp Heynckes. Ebenso wie Arjen Robben ist er auf den nächsten Gegner gespannt. «Viel ist drin, alles ist drin, aber es wird auch schwierig», sagte Arjen Robben angesichts der Konkurrenz von Dortmund, Real und Barcelona. «Die drei anderen sind auch Spitzenmannschaften, das wird ein Spektakel im Halbfinale.»

Wie erfolgshungrig die Münchner in dieser Spielzeit sind, ließ Kapitän Philipp Lahm schon kurz nach dem Schlusspfiff erkennen. «Wir sind letzte Woche deutscher Meister geworden. Das war unser Ziel. Unser nächstes Ziel ist, im DFB-Pokal ins Finale zu kommen und dann die Wochen darauf ist es unser Ziel, ins Finale der Champions League zu kommen», betonte er. Das Triple bleibt der große Traum.