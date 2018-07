Schönefeld (dpa) - Nach der Kostenexplosion am Hauptstadtflughafen bekommt die Betreibergesellschaft erstmals einen Finanzchef. Man habe eine Person als Finanz-Geschäftsführer im Auge, sagte der Aufsichtsratschef, Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck, der «Bild»-Zeitung. Das Kontrollgremium werde morgen darüber reden. Bei der Aufsichtsratssitzung will außerdem Flughafenchef Hartmut Mehdorn erklären, wie er das Projekt nach vier geplatzten Eröffnungsterminen auf die Erfolgsspur bringen will.

