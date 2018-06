Wiesbaden (dpa) - Die Tankfüllung ist günstiger als vor einem Jahr, das Heizöl für die warme Wohnung auch. Das dämpft den Anstieg der Verbraucherpreise. Die jährliche Inflationsrate in Deutschland sank auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2010. Im März stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die jährliche Teuerungsrate in Deutschland ist weiterhin deutlich niedriger als im Euroraum insgesamt. Für Lebensmittel und Kleidung müssen die Konsumenten deutlich tiefer in die Taschen greifen müssen

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.