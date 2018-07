New York (AFP) Ein Brief mit einer ausführlichen Beschreibung der gerade entdeckten DNA-Struktur ist für die Rekordsumme von gut sechs Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro) versteigert worden. Es sei der höchste Preis, der je für einen Brief geboten worden sei, sagte eine Sprecherin des Auktionshauses Christie's am Mittwoch in New York. Er stammt von dem britischen Wissenschaftler Francis Crick, der 1953 gemeinsam mit Jim Watson die Doppelhelix-Struktur der DNA entdeckt hatte. 1962 wurden sie dafür mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet.

