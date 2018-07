Berlin (AFP) Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) hat die Forderung von SPD-Chef Sigmar Gabriel nach einer europäischen Lebensmittelpolizei scharf zurückgewiesen. Ihr Sprecher Holger Eichele sagte am Freitag in Berlin, es sei "abwegig", dass eine "zentralistisch organisierte Behörde" die Lebensmittelsicherheit für 500 Millionen Bürger gewährleisten könne. Dies sei nur mit Kontrollen vor Ort möglich: "Man muss in die Betriebe gehen und den Leuten auf die Finger sehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.