Rio de Janeiro (AFP) Für bevorstehende Großereignisse wie den katholischen Weltjugendtag in diesem Jahr und die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr will sich Brasilien mit deutschen Gepard-Panzern rüsten. Das brasilianische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstag (Ortszeit), in den kommenden Tagen solle ein Vertrag über die Lieferung von ingesamt 34 Gepard-Panzern unterzeichnet werden. Diese sollten dann in Etappen geliefert werden.

