Dublin (Irland) (AFP) Österreichs Finanzministerin Maria Fekter lehnt eine Lockerung des österreichischen Bankgeheimnisses trotz massiven Drucks aus der EU weiter ab. "Es gibt derzeit kein Rütteln am österreichischen Bankgeheimnis", sagte Fekter am Freitag vor einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Dublin. Mit dem von der EU geforderten automatischen Informationsaustausch sei ein "massiver Eingriff in die Privatsphäre" von Österreichern und Bürgern anderer EU-Staaten verbunden. "Österreich hält am Bankgeheimnis fest."

