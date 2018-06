Berlin (AFP) Der bisherige Geschäftsführer des Flughafens Paderborn/Lippstadt, Elmar Kleinert, wird zukünftig den Betrieb auf den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel leiten und später auch auf dem geplanten Großflughafen BER. Nach einer Aufsichtsratssitzung stellte der neue Flughafen-Geschäftsführer Hartmut Mehdorn am Freitag in Berlin auch das Programm "Sprint" vor, mit dem die Fertigstellung von BER ermöglicht werden soll. "Wir machen jetzt einen Neuanfang an vielen Stellen des Unternehmens", erklärte Mehdorn. Dieser schließe "personelle und prozessuale Veränderungen" ein. Deren Ziel sei es, "die Inbetriebnahme des BER zu beschleunigen".

