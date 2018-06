Dublin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet trotz des erhöhten Finanzbedarfs Zyperns eine Zustimmung der Eurogruppe zu dem Hilfsprogramm für das Krisenland. "Ich gehe davon aus, dass wir auf Grundlage dessen, was wir als Programm verabredet haben, heute ein Ergebnis bekommen", sagte Schäuble vor einem Treffen der Euro-Finanzminister am Freitag in Dublin. Auch Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem äußerte die Hoffnung auf einen Beschluss: "Alles scheint dafür bereit zu sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.