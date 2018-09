Berlin (dpa) - In der Unionsfraktion bahnt sich neuer Streit bei der Zypern-Rettung an. Angesichts neuer Milliarden-Finanzlöcher in Zypern droht der Wirtschaftsflügel der CDU/CSU-Fraktion mit einem Nein im Bundestag zum Hilfspaket, sollten bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sein. Fraktionschef Volker Kauder geht davon aus, dass das Paket im Parlament verabschiedet werden kann. Der «Passauer Neuen Presse» sagte er, für Zypern lägen die notwendigen Papiere vor. Das Hilfspaket werde kommende Woche beraten und verabschiedet werden können. Das geschehe in enger Abstimmung mit SPD und Grünen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.