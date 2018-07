Berlin (dpa) - Hollywoodstar Liv Tyler (35) hat sich mit ihrem ersten Kuss Zeit gelassen. Sie sei bereits 13 oder 14 Jahre alt gewesen, berichtete die New Yorkerin am Freitag in Berlin.

«Ich war von meinen ganzen Freundinnen eine der letzten. Ich war damals sehr schüchtern», gestand sie.

Tyler, bekannt als Elbin Arwen aus der Tolkien-Trilogie «Herr der Ringe», hatte am Donnerstag in Berlin mit dem zweifach Oscar-nominierten Regisseur Wim Wenders («Pina») für eine Eisfirma einen Werbefilm über das Küssen gedreht.

«Für mich ist jeder Kuss irgendwie, als sei es der erste», sagte sie. «Ich bin jedes Mal wieder aufgeregt. Und dann geht es doch ganz einfach.» Ihren letzten «richtigen» Kusspartner wollte die alleinerziehende Mutter allerdings nicht so recht verraten. Als letztes habe sie ihren achtjährigen Sohn Milo geküsst, sagte sie ausweichend.

Laut Wenders geht es in dem Kurzfilm um eine Frau, die beim Blick auf einen Kussmund auf dem Spiegel anfängt, über ihre eigenen Küsse nachzudenken. Es sei keine Philosophie, sondern eher eine Träumerei, sagte er. «Es ist ein kleines visuelles Gedicht geworden.»