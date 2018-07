Nyon (dpa) - Im Halbfinale der Champions League kommt es zu zwei deutsch-spanischen Duellen. Der FC Bayern München trifft auf den FC Barcelona. Borussia Dortmund spielt gegen Real Madrid um den Einzug ins Finale am 25. Mai in London. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.