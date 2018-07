Nyon (dpa) - Der entthronte Champions-League-Sieger FC Chelsea trifft im Halbfinale der Europa League auf den FC Basel. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon.

Die Schweizer hatten durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Vorschlussrunde im Fußball-Europapokal erreicht. Das Hinspiel findet am 25. April im Basler St. Jakob Park statt, das Rückspiel in London am 2. Mai. Im zweiten Semifinale spielt Fenerbahce Istanbul gegen Benfica Lissabon. Das Finale wird am 15. Mai in Amsterdam ausgetragen. Die vier deutschen Teilnehmer waren bereits in der ersten K.o.-Phase und im Achtelfinale gescheitert.