Köln (SID) - Erstmals in der Champions-League-Geschichte stehen jeweils zwei Vereine aus einem Land im Halbfinale - Bayern München und Borussia Dortmund sowie die spanischen Nobelklubs FC Barcelona und Real Madrid. Zuletzt ebenfalls nur noch zwei Nationen waren 2009 im Semifinale der europäischen Fußball-Königsklasse vertreten, damals allerdings im Verhältnis 3:1. Die gleiche Konstellation für die Runde der besten Vier ergab sich in der 21-jährigen Champions-League-Historie auch schon 2000, 2003, 2007 und 2008.

Spanien war 2000 nach der Öffnung der Eliteklasse für Mannschaften ohne Meistertitel die erste Nation mit mehr als einem Halbfinalisten. Seinerzeit war München der einzige ausländische Rivale des La-Liga-Trios Barcelona, Real und FC Valencia. Drei Jahre später dominierte Italiens Serie A mit dem AC Mailand, Juventus Turin und Inter Mailand (plus Real Madrid). Von 2007 bis 2009 erreichten dreimal nacheinander drei Klubs aus der englischen Premier League das Halbfinale. 2007 komplettierte ein Serie-A-Team das Halbfinal-Quartett, in den beiden folgenden Jahren war Barcelona das letzte Team vom europäischen Festland in der Vorschlussrunden.

Das Übergewicht einer Nation im Halbfinale der Königsklasse führte allerdings nur dreimal zum Titelgewinn für das stärkste Land. Hingegen setzte sich 2007 der AC Mailand ebenso wie Barcelona zwei Jahre später gegen das englische Trio durch.

Barcelona und Real bilden zum dritten Mal in Serie ein spanisches Duo in der Champions-League-Vorschlussrunde. Zwei Primera-Division-Vereine standen nach 2000 auch in den Jahren 2001, 2002 und 2006 im Halbfinale.

Die "klassische" Europapokal-Konstellation mit vier Vereinen aus vier verschiedenen Nationen im Champions-League-Halbfinale ergab sich zuletzt 2010. Damals spielten München, der spätere Gewinner Inter Mailand sowie Barcelona und Olympique Lyon um die Krone des europäischen Klub-Fußballs. Insgesamt war das Halbfinale nach der Erweiterung der Champions League vor 16 Jahren nur drei weitere Male (1998, 1999 und 2004) noch eine komplett internationale Spielrunde.