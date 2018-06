Casablanca (SID) - Die marokkanische Polizei hat nach heftigen Ausschreitungen vor einem Fußball-Spiel in Casablanca rund 200 Fans in Gewahrsam genommen. Bei den Krawallen vor dem Duell am Donnerstagabend zwischen den Erstligisten Raja Casablanca und FAR Rabat (1:1) griffen einige Anhänger Geschäfte an, außerdem wurden Autos, Busse und Straßenbahnen zerstört. Das marokkanische Innenministerium verurteilte die Vorfälle als "Akte des Vandalismus und Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum".