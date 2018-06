Nyon (dpa) - Spannung vor der Auslosung zum Halbfinale der Champions League heute in Nyon: Wird es ein deutsches Gipfeltreffen in Europa zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund oder gibt es zwei Duelle gegen Spanien. Ex-Bundesliga-Profi Ruud van Nistelrooy ist in der UEFA-Zentrale die Losfee. Im Topf sind neben den deutschen Spitzenclubs die spanischen Topteams FC Barcelona und Real Madrid. Erstmals schafften zwei deutsche Teams den Einzug ins Halbfinale der Champions League.

