Paris (dpa) - Homosexuelle Paare dürfen in Frankreich künftig heiraten und Kinder adoptieren. Nach der Nationalversammlung bewilligte am Freitag auch der Senat das umstrittene Gleichstellungsgesetz der sozialistischen Regierung.

Kirchenvertreter und Konservative hatten bis zuletzt versucht, es zu stoppen.

Der Homo-Ehe-Artikel an sich war bereits in der Nacht zum Mittwoch von der zweiten Parlamentskammer angenommen worden. In ihm heißt es: «Die Ehe wird geschlossen von zwei Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts.»

