Berlin (dpa) - Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Großbritannien ein wichtiger und unverzichtbarer Partner in Europa. Das unterstrich Regierungssprecher Steffen Seibert kurz vor einem Treffen Merkels mit dem britischen Premierminister David Cameron. Die beiden konservativen Politiker trafen sich am Abend in familiärem Rahmen im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg bei Berlin. Cameron wurde von seiner Frau Samantha und ihren drei Kindern begleitet.

