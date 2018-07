Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will den Dauerzwist in ihrer Regierung um die Haltung zu EU-Reformvorschlägen für den europaweiten Emissionshandel bald lösen. Wenn in Europa eine Entscheidung fällt, werde es eine abgestimmte und einheitliche Haltung der Bundesregierung geben, versprach Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Am Dienstag stimmt das Europäische Parlament über den Vorschlag der EU-Kommission ab, 900 Millionen CO2-Verschmutzungsrechte vorerst vom Markt fernzuhalten, um die Preise für CO2-Zertifikate wieder zu steigern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.